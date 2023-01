Sitcom »Laverne & Shirley« US-Schauspielerin Cindy Williams gestorben

Erste Filmerfolge feierte Williams in den 1970er-Jahren unter der Regie von George Lucas in »American Graffiti« und in Francis Ford Coppolas Krimi »Der Dialog« (»The Conversation«) an der Seite von Gene Hackman. Bekannt wurde sie durch die Sitcom »Laverne & Shirley«, die von 1976 bis 1983 in den USA ein Hit war. Williams und die 2018 gestorbenen Schauspielerin und Regisseurin Penny Marshall begeisterten darin als Freundinnen und Mitbewohnerinnen, die in einer Brauerei arbeiten.