»The Dark Knight« überholt »Barbie« ist umsatzstärkster Kinofilm von Warner Bros. in den USA

Greta Gerwigs Komödie »Barbie« hat an den Kinokassen in den USA 537,5 Millionen Dollar eingespielt. Damit übertrifft der Film das Superhelden-Epos »The Dark Knight« als einnahmenstärksten Film in den USA in der Geschichte von Warner Bros . »The Dark Knight« aus dem Jahr 2008 hatte in den US-amerikanischen Kinos 536 Millionen Dollar eingespielt.