Die Australierin Cate Blanchett hat bei den Filmfestspielen Venedig den Preis für die beste Schauspielerin gewonnen. Als bester Schauspieler ist der Ire Colin Farrell ausgezeichnet worden. Der Goldene Löwe des Filmfestivals ging an den Dokumentarfilm »All the Beauty and the Bloodshed« der US-amerikanischen Regisseurin Laura Poitras über die Fotografin Nan Goldin. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt.