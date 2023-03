Im Originalfilm »Vertigo – Aus dem Reich der Toten« spielt James Stewart den Privatdetektiv »Scottie« Ferguson, der wegen Höhenangst und Schwindelanfällen aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist. Er wird von einem alten Bekannten angeheuert, dessen Ehefrau zu beschatten. Kim Novak verkörperte die mysteriöse Doppelgängerin.

Hellmuth Karasek nannte »Vertigo – Aus dem Reich der Toten« im SPIEGEL das »große nekrophile Werk Hitchcocks – das schönste Zeugnis einer schwarzen Romantik mitten im 20. Jahrhundert«. 2012 löste »Vertigo« den Dauerspitzenreiter »Citizen Kane« in der internationalen Kritikerumfrage des Magazins »Sight and Sound« als bester Film ab. In der jüngsten Liste von 2022 steht Hitchcocks Klassiker auf Platz zwei hinter »Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles« von Chantal Akerman.