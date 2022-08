Oscarpreisträgerin Viola Davis schlüpft in dem neuen Film aus dem »Tribute von Panem«-Universum in die Schurkenrolle. Die 57-Jährige übernimmt in der geplanten Fantasy-Saga »The Ballad of Songbirds and Snakes« die Rolle der Spielmacherin (englisch: »Gamemaker«) Doktor Volumnia Gaul, wie die Schauspielerin bei Instagram mitteilte.