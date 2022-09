Vorwürfe gegen Ulrich Seidl Toronto Filmfestival sagt Weltpremiere von »Sparta« ab

Über seinen Anwalt ließ Seidl bereits in diesen Tagen mitteilen, dass die Eltern und die minderjährigen Laiendarsteller über den Inhalt des geplanten Films unterrichtet worden seien. Dabei sei darauf hingewiesen worden, dass es um einen Erwachsenen gehen soll, »der sich zu Jungen hingezogen fühlt, eine Art Vaterstelle einnimmt«. Nach SPIEGEL-Recherchen hatte es allerdings bereits kurz nach Abschluss der Dreharbeiten Ermittlungen in Bezug auf mögliche »Gewalttaten« gegen Minderjährige während eines Filmdrehs in Baba Novac gegeben. Im Februar 2022 wurden diese Ermittlungen eingestellt.

»Vertrauensverhältnis, das wir über Wochen und Monate aufbauen«

In seinem Statement erklärte Seidl, er habe »höchsten Respekt vor allen Darsteller*innen« und würde niemals »Entscheidungen treffen, die ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden in irgendeiner Art und Weise gefährden«. Er betonte das »Vertrauensverhältnis, das wir über Wochen und Monate aufbauen«. Und weiter: »Hätten die Eltern, wie der SPIEGEL behauptet, Einwände gegen die Drehabläufe oder die Art, wie wir mit ihren Kindern umgegangen sind, gehabt, oder hätten sich die Kinder mit uns nicht wohlgefühlt, wären sie wohl nicht über diesen langen Zeitraum in den Etappen eines Winter- und Sommerdrehs dabei geblieben.«