In einer Stadt wie Berlin, in der es ohne Fragen viele Problemzonen gibt – ist Neukölln wohl die bekannteste von allen. Neukölln ist zum Synonym von allem geworden, was in der sogenannten Integration schiefläuft. Die seinerzeit berüchtigtste Schule Deutschlands – die Rütli-Schule – ist in Neukölln. Das nachrichtenträchtigste Freibad des Landes – das Columbiabad – ebenfalls. Und spätestens seit der Serie »Four Blocks« verbinden Zuschauer kriminelles Drogenmilieu mit Neukölln.