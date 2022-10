Die Kinemathek zeigt derzeit eine Ausstellung über Herzog, der in München geboren wurde und heute in den USA lebt. Er hat etwa »Fitzcarraldo« mit Klaus Kinski und »Königin der Wüste« mit Nicole Kidman gedreht und Dokumentarfilme wie »Die Höhle der vergessenen Träume« und »Begegnungen am Ende der Welt« über die Antarktis.

Habe er nie Angst gehabt, dass etwas nicht gelinge? Da habe es immer etwas gegeben, was man im Katholizismus kenne – Heilsgewissheit, so Herzog. »Und deswegen können Sie auch in die Gladiatoren-Arena einziehen, singend. Und die wilden Löwen sind da. Und Ihre Heilsgewissheit lässt Sie aufrecht stehen und da durchgehen.« Es habe immer wieder auch Rückschläge gegeben, aber Zweifel an seinen Filmen habe er eigentlich nie gehabt.