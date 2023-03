Enthüllungen durch den SPIEGEL

Nawalny war im August 2020 auf einem Inlandsflug in Sibirien zusammengebrochen. Labors in Deutschland, Frankreich und Schweden wiesen später in seinem Körper den Nervenkampfstoff Nowitschok nach. Der russische Oppositionelle wäre fast an den Folgen gestorben , er wurde unter anderem in der Berliner Charité behandelt.