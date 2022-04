Ohrfeige für Chris Rock Oscar-Akademie prüft mögliche Strafen gegen Will Smith

Nach dem Ohrfeigeneklat bei der diesjährigen Oscar-Verleihung soll die Akademie am Freitagabend deutscher Zeit mögliche Strafen gegen Hollywood -Star Will Smith prüfen. »Es liegt im besten Interesse aller Beteiligten, dass diese Angelegenheit zügig bearbeitet wird«, wurde Akademiepräsident David Rubin zuvor vom US-Sender »CNN« zitiert.

Ein Rauswurf des Schauspielers aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences oder eine Aussetzung seiner Mitgliedschaft stehen nicht mehr zur Debatte: Der 53-jährige Oscar-Preisträger hatte in der vergangenen Woche bereits von sich aus den Rücktritt aus der Akademie erklärt.

Deswegen ist unklar, ob der Vorstand der Akademie eine Strafe verhängen wird – und wenn ja, welche. Wie der »Hollywood Reporter« berichtet hatte, seien unabhängig davon zudem geplante Will-Smith-Projekte wie das Netflix-Gangster-Drama »Fast and Loose« oder der vierte Teil der Actionreihe »Bad Boys« vorerst auf Eis gelegt worden .

Will Smith hatte bei der Oscar-Gala am 27. März dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths unter Haarausfall leidenden Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Der Eklat überschattete die Preisverleihung , bei der Smith für seine Rolle in dem Film »King Richard« mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Am Tag nach der Verleihung hatte Smith sich bei Rock entschuldigt und sein Verhalten dabei »schockierend, schmerzhaft und unentschuldbar« genannt.