Wim Wenders hat bereits Oscar-Erfahrung, wenngleich er bisher noch keine Statue gewinnen konnte. Dreimal war er in der Dokumentarfilm-Kategorie nominiert – für »Buena Vista Social Club«, »Pina« und »The Salt of the Earth«. Doch als Spielfilmregisseur wurde Wenders zwar in Cannes oder Venedig ausgezeichnet, bisher aber noch nicht in Hollywood.