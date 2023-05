Wim Wenders und Sandra Hüller in Cannes Exportweltmeister

Am Ende, als Hirayama wieder einmal im Auto unterwegs zur Arbeit ist, blickt ihm die Kamera von Franz Lustig minutenlang ins Gesicht. Darin spiegeln sich Zufriedenheit, Angst, Freude, Trauer und Zuversicht in einem wunderbaren Wechselspiel. Zu den perfekten Tagen, so legt es der Film in einer Art Selbstrevision nahe, gehören womöglich nicht nur die ungestörten Tage, sondern auch die, die Wut und Tränen bringen.

Hauptdarsteller Koji Yakusho, international bekannt durch Alejandro Iñárritus Episodendrama »Babel«, bedient diese emotionale Bandbreite mit wenig mehr als seinen Augen. In einem Wettbewerb, der weitgehend auf imposante Großauftritte Einzelner zu Gunsten von komplizierten Beziehungsgeflechten verzichtet hat, empfiehlt sich Yakusho als ein Kandidat für den Preis als bester Hauptdarsteller. Auf weiblicher Seite drängt sich Sandra Hüller für die Auszeichnung auf. Ihren ersten glänzenden Wettbewerbsauftritt hatte sie in Jonathan Glazers »The Zone of Interest« . Dort gehörte sie aber mehr zur künstlerischen Versuchsanordnung, die Glazer mit seinem Film über Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß und seine Familie wagt, als dass sie durch eine Einzelleistung herausragte. So eine Einzelleistung bietet sie nun im französischen Drama »Anatomie d'une chute« (Anatomie eines Sturzes) von Justine Triet.