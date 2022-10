Zum Tod von Wolfgang Kohlhaase Der Menschenerkenner

Dabei half Kohlhaase seine Liebe zu seiner Heimatstadt Berlin, die ihm keinen Anlass gab zu Lokalpatriotismus, sondern die Gelegenheit, die Menschen so genau zu beobachten, wie er es für seine Art der Arbeit für erforderlich hielt. »Ich bin in dieser Stadt groß geworden«, sagte er einmal über Berlin. »Sie war nie unter den schönsten Städten der Welt, aber was sagt das darüber, wie in ihr gelebt wird?«

Wie gelebt wird, das interessierte Wolfgang Kohlhaase immer am meisten, und wenige deutsche Filmkünstler sind dem Leben in den beiden deutschen Ländern und ihrer gemeinsamen Hauptstadt näher gekommen als er. Wer etwas erfahren möchte über die Menschen, die hier leben, muss seine Filme schauen. Sie werden bleiben. Wolfgang Kohlhaase aber ist gegangen. Er starb am 5. Oktober im Alter von 91 Jahren.