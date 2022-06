Im Herbst sei er zu Dreharbeiten in Paris. Er werde dann sehen, wie es sich anfühle, noch einmal zu inszenieren. Früher seien seine Filme in Kinos »im ganzen Land« zu sehen gewesen. »Jetzt dreht man einen Film und der ist ein paar Wochen in einem Kino. Vielleicht sechs oder vier Wochen, und dann geht er direkt ins Streaming oder Pay-per-View.« Das sei nicht dasselbe und mache ihm nicht so viel Freude.