Die Kontroversen nehmen zu

Vorwürfe seiner Adoptivtochter Dylan Farrow aus seiner Beziehung mit der Schauspielerin Mia Farrow, sie als Kind missbraucht zu haben, setzten Allens Karriere in den vergangenen Jahren jedoch stark zu. Etliche Stars distanzierten sich in der Folge von der Zusammenarbeit mit ihm, die Finanzierung seiner Filme in den USA wurde nahezu unmöglich, zudem sagte sein angestammter Verlag Hachette die Veröffentlichung seiner Memoiren »Apropos of Nothing« ab, nachdem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegen protestiert hatten. In den USA übernahm der Verlag Arcade daraufhin das Buch, in Deutschland erschien es 2020 unter dem Titel »Ganz nebenbei« bei Rowohlt. Allen hat die Vorwürfe stets bestritten.