In der französischen Tragikomödie verkörpert François Cluzet den Geschäftsmann, Omar Sy spielt einen Ex-Häftling und stets gut gelaunten Sozialhilfeempfänger, der den Pflegerjob übernimmt. Der Film wurde in Frankreich zu einem Kassenschlager. Weltweit kam er in rund 50 Ländern in die Kinosäle, auch in Deutschland war der Streifen erfolgreich. Sy wurde für seine schauspielerische Leistung 2012 mit dem César als bester Darsteller ausgezeichnet. Auf Instagram schrieb er am Freitag nach Bekanntwerden von Pozzo di Borgos Tod: »Auf immer in unseren Herzen«.