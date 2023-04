Zum Tod von Michael Lerner Keiner verkörperte das alte Hollywood so raumfüllend wie er

Inmitten der Fernsehfließbandarbeit gönnte sich Lerner aber auch ein paar Experimente: Ende der Sechzigerjahre war er an der renommierten Academy of Music and Dramatic Art in London eingeschrieben. In dieser Zeit lebte er mit John Lennon und Yoko Ono in einer WG und war in etlichen von Onos Experimentalfilmen zu sehen. Filmkunst mit großem K.

Heißlaufende Machtmaschine

Nennenswerten Erfolg hatte Lerner aber eigentlich erst ab den frühen Achtzigern, wo er sich als Charakterkopf in starken Nebenrollen etablieren konnte. Er hatte größere Parts in »Wenn der Postmann zweimal klingelt« an der Seite von Jack Nicholson und Jessica Lange (1980) und in »Harlem Nights« neben Eddie Murphy und Richard Pryor (1989).