Zurück in die Vergangenheit: Bei einer Auktion in den USA wurde die originalverpackte Erstausgabe einer VHS-Version des ersten Teils von »Zurück in die Zukunft« für 75.000 Dollar verkauft . Die Videokassette gehörte zuvor dem Schauspieler Tom Wilson, der in den drei Filmen den Bösewicht Biff Tannen spielte.