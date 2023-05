Es ist ein mitreißender, finsterer, aber auch ein bisschen verrückter Abend, den der russische Regisseur Kirill Serebrennikow da in Hamburg veranstaltet. Serebrennikow, 53, ist am Thalia Theater »Artist in Residence« und erzählt von heutigen Klimaklebern, den damals in Prag einrollenden Sowjetpanzern und auch vom Pariser Aufstand des Jahres 1968.

Er zeigt den Pianisten Daniil Orlow, an dessen rechtem Handgelenk ein Mann in Polizeiuniform eine Handschelle angebracht hat, während Orlow mit der linken Hand ein sehr hübsches Klavierstück spielt. In einer Szene wird das Attentat der angeblichen Feministin Valerie Solanas auf Andy Warhol in New York im Juni 1968 nachgestellt – mit gleich sechs Darstellern in Warhol-Perücken, die synchron zu Boden stürzen, als die Schüsse krachen.