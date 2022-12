Es ist eigentlich ein wahnsinnig undankbarer Job, den Kirstie Alley da 1987 annimmt. Die Sitcom »Cheers« kreist um die Beziehung zwischen dem Barmann und Ex-Baseballspieler Sam (Ted Danson) und der kellnernden Studentin Diane. Staffel für Staffel wird die in einer Bostoner Kneipe spielende Sitcom populärer – und dann verlässt Diane-Darstellerin Shelley Long die Show. An ihre Stelle rückt Alley, von der sechsten Staffel an. Ihre Rebecca Howe ist zu Anfang eine Managerin, an der sich Sam abarbeitet, die er aber auch begehrt. So richtig passt Rebecca mit ihren Power-Blazern nicht in den Bar-Mikrokosmos, aber sie ist längst nicht so souverän, wie sie sein möchte. Und der Kontrast hilft, dass die Einschaltquoten halbwegs stabil bleiben – 1990/91 ist es sogar die meistgesehene Sendung im US-Fernsehen überhaupt. In Deutschland verbockt das ZDF in den Achtzigerjahren die Synchronisierung von »Cheers« (»Prost Helmut«); im Nachtprogramm von RTL findet sie 1995/96 auch deutsche Fans, die Kirstie Alley dann allerdings schon aus dem Kino kennen. feb

»Mörderischer Vorsprung«, 1988