»Kuck mal, wer da spricht!«, »Cheers« Schauspielerin Kirstie Alley ist tot

In jüngeren Jahren machte Alley immer wieder mit ihren Gewichtsschwankungen von sich reden. 2005 spielte sie eine fiktive Version ihrer selbst in der Doku-Soap »Fat Actress« und veröffentlichte ein Buch mit dem Titel »How To Lose Your Ass and Regain Your Life«. 2010 drehte sich ihre Realityshow »Big Life« ganz um ihren Kampf mit den Pfunden.

Alley war außerdem in mehreren seichteren TV-Formaten zu sehen, darunter beim britischen »Promi Big Brother«, in der amerikanischen Version von »Let's Dance« oder bei »The Masked Singer«.