Langjähriger MoMA-Chefkurator Klaus Biesenbach wird Direktor der Neuen Nationalgalerie

Einer der Köpfe, die Berlin in den Neunzigern zur Kunstmetropole machten, kehrt zurück: Klaus Biesenbach, lange in New York und Los Angeles tätig, leitet ab 2022 die frisch renovierte Neue Nationalgalerie.