Ja, man hat sich fein gemacht heute Abend, denn immerhin ist Paris zu Gast, die Stadt des Lichts. Und tatsächlich, hier leuchtet es, das Orchester. Man gibt das Sibelius Violinkonzert D-moll, op.47, das heißt, sie gibt es, Janine Jansen, 45. Es gibt Virtuosen, die mit einem besonderen Repertoire, manchmal nur einem Werk eine ganz besondere Beziehung aufbauen, ja, letztgültige Interpreten sind. Und so ist die Jansen nicht nur mit dem fulminant-diffizilen Konzert geradezu verwachsen, sie wächst über sich selbst hinaus, die Szene völlig beherrschend. So sehr reizt sie Ritardandi aus, mal bricht sie aus, im dritten, ja fast im Wahnsinn dahin galoppierenden Satz »Allegro ma non tanto«. Im Blutrausch nimmt sie die über alle Saiten rasenden Läufe, dass ihr das sonst doch so eingespielte Orchester, an zwei Stellen in den Holzbläsern nicht hinterherkommt. Was Mäkelä mit dem entschiedenen Ausfallschritt eines trainierten Jungspunds sofort wieder einholt, der Tausendsassa!