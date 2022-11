3 / 8

Den Haag, 27. Oktober

Welches Exponat?

»Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge« ist ein Ölgemälde des niederländischen Künstlers Johannes Vermeer. Er hat es nicht datiert, aber seine Entstehung wird auf das Jahr 1665 geschätzt. Vermeer wirkte während des Goldenen Zeitalters der Niederlande in der Handelsstadt Delft. Wer das porträtierte Mädchen ist, ist nicht überliefert. Die amerikanische Schriftstellerin Tracy Chevalier schrieb einen Roman, in dem eine fiktive Magd namens Griet Vermeer Modell sitzt. In der Verfilmung von »Das Mädchen mit dem Perlenohrring« (2003) wird Griet von Scarlett Johansson gespielt, der Maler von Colin Firth.

In welchem Museum?

Dass »Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge« heute das wohl populärste Gemälde Vermeers ist, verdankt es einer Retrospektive von Werken des Künstlers, die 1995 im Mauritshuis in Den Haag zu sehen war und mit dem Bild beworben wurde. In dem ehemaligen Adelspalais am zentralen Plein ist seit 1822 die königliche Gemäldegalerie zu sehen, deren Schwerpunkt niederländische und flämische Meisterwerke aus dem 17. Jahrhundert sind. Das »Mädchen« gehört zur ständigen Sammlung des Mauritshuis.

Wer bekannte sich zu welcher Aktion?

Drei Aktivisten, die sich per T-Shirt als der Gruppe »Just Stop Oil« zugehörig auswiesen, führten die Protestaktion am 27. Oktober durch. Ein Mann klebte seinen Kopf am Schutzglas fest, während ein anderer, aus Belgien stammender Mann eine rote Flüssigkeit über ihm ausleerte – augenscheinlich eine Tomatenkonserve der Marke Campbell’s. Die dritte Person filmte den Auftritt. Alle drei wurden Anfang November in Den Haag zu Haftstrafen von zwei Monaten verurteilt, jeweils mit einem Monat Bewährung.

Was war die Begründung?

Der Mann mit der Konservendose fragte die umstehenden Museumsbesucher, wie sie sich fühlen, wenn etwas Schönes und Anmutiges vor ihren eigenen Augen scheinbar zerstört werde. Genauso ergehe es dem Planeten, der vor unserer aller Augen zerstört werde.

Wo kann ich es mir angucken?

Der Twitter-Nutzer Steven Bakker verbreitete das ursprünglich auf Instagram veröffentlichte, dort aber inzwischen gelöschte Video. Ein Clip, auf dem die Aktivisten abgeführt werden, ist beim Instagram-Nutzer Van Gogh Ying noch abrufbar .