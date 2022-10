»Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge« Klimaaktivisten attackieren weltberühmtes Vermeer-Gemälde

Drei Personen wurden festgenommen: Klimaaktivisten haben in einem Museum in Den Haag das Gemälde »Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge« attackiert. Schäden am Werk von Jan Vermeer gab es offenbar keine.