Nach Klimaprotesten Allianz erwartet verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in Museen

Sicherheitsschleusen wie am Flughafen, mit Körperscannern und Taschendurchleuchtung: So könnten sich Museen in Deutschland laut Allianz bald gegen Vandalismus schützen. Auslöser seien die Klimaproteste.