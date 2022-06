Wie die »New York Times« berichtete, wurden die Gemälde in der Ausstellung »Heroes & Monsters« nach Angaben des Museums und ihrer Besitzer 2012 in einem Lagerhaus in Los Angeles gefunden. Vor der Eröffnung der Ausstellung im Februar waren die Werke weitgehend unbekannt.

Die Ausstellung hätte bis zum 30. Juni laufen sollen, danach wären die Werke in Italien ausgestellt worden. Jean-Michel Basquiat gilt als einer der bedeutendsten und teuersten Künstler der Gegenwart. In knapp zehn Jahren schuf der Afroamerikaner rund tausend Werke – mit 27 Jahren starb er an einer Überdosis Heroin.