Schauspielerin Kristen Stewart plant eine Reality-Show über Geisterjäger und sucht dafür Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zum LGBTQ-Umfeld zählen. Die 32-Jährige will in dieser TV-Serie mit dem Stylisten CJ Romero und dem Team der Netflix-Serie »Queer Eye« zusammenarbeiten. Es werde die »schwulste, lustigste und aufregend queerste Geisterjagd-Show aller Zeiten«, kündigte Stewart in einem Video auf Instagram an.