Wie zu seinen besten Zeiten, so erscheint Schauspieler Harrison Ford dieses Jahr kurz im Trailer zum neuen »Indiana Jones« – verjüngt mittels Künstlicher Intelligenz. KI verändert auch die Filmindustrie – so schnell, dass Filme schon bald komplett anders gemacht werden könnten als heute. Nicht nur die dystopische Serie »Black Mirror« hat die Gefahren der Technologie zum Thema. Die Unruhe in der Branche ist groß: In Los Angeles streiken Drehbuchautorinnen und –autoren seit Monaten aus Angst, ihren Job zu verlieren. Nun haben sich ihnen Schauspielerinnen und Schauspieler angeschlossen, Hollywood steht still. Und auch unter den Darstellern in Deutschland rumort es.

Leslie Malton, Schauspielerin:

»Jeder Schauspieler ist ein ganz eigenes Individuum, wie jeder Mensch auch. Und ist nicht austauschbar.«

Wir treffen Leslie Malton am Berliner Renaissance-Theater. Die Vorsitzende des Bundesverbands für Schauspiel hat hier ihre Karriere begonnen – nun muss auch sie sich mit dieser KI auseinandersetzen.

Leslie Malton, Schauspielerin:

»Ich habe keine Angst davor, ich habe Sorge. Unsere Leistungen werden einfach in so einer Art von Potpourri vermischt oder einem Gulasch, wie manche sagen. Es wird dann rausgeworfen, als ob es etwas ganz Eigenes, ganz Neues ist. Und das ist es nicht. Diese Information von uns, die Leistung von uns wird missbraucht in dem Sinne.«

Sie sei nicht gegen KI, aber das Urheberrecht und eine faire Bezahlung der Schauspieler müsse gewahrt bleiben. Malton fordert: Das Publikum müsse informiert werden, was in einem Film von einer KI hergestellt worden sei – klare Regeln also. Weniger Skepsis, sondern Aufbruchsstimmung herrscht in den ältesten Studios der Welt in Potsdam-Babelsberg. Hier wird mit KI an der Zukunft des Films gebastelt.

Sven Bliedung, Medienunternehmer:

»Ich bin da sehr, sehr positiv eingestellt und bin total beeindruckt davon, was jetzt alles möglich ist.«

Sven Bliedung und seine Mitstreiter von Volucap haben vor fünf Jahren ein einzigartiges Studio gegründet. Der Medienunternehmer führt uns dorthin, wo er bereits mit Künstlicher Intelligenz für die Filmproduktion arbeitet.

Sven Bliedung, Medienunternehmer:

»Das, was wir sehen, ist das volumetrische Filmstudio. Ich bin hier am Eingang und ich würde sagen, wir gehen mal kurz hinein und gucken mal. Also diese ganzen schwarzen Punkte, die wir hier an den Wänden sehen, das sind über 42 verschiedene Kameras. Das hier ist unser Kollege Kevin. Wenn ich jetzt hier stehe wie Kevin, und mich bewege und rede, filmen diese Kameras mich nicht nur von vorne wie eine normale Kamera, sondern von allen Seiten.«

Innerhalb von zehn Minuten produzieren die hochauflösenden Kameras mit einer Aufnahme 100 Terabyte an Bilddaten. Daraus wird dann am Computer ein dreidimensionales Bild der Person zusammengesetzt. Der eingescannte Mensch kann dann in jeden beliebigen Film eingefügt werden. Lichtverhältnisse, Kamerafahrten oder der Hintergrund lassen sich viel einfacher als bisher anpassen. Die Technik ist bereits dabei, die gesamte Filmbranche umzukrempeln. Sven Bliedung wird uns noch zeigen, wie hier der letzte »Matrix«-Blockbuster produziert wurde – und weshalb Statisten bald überflüssig sein könnten.

Zunächst ein Blick nach Berlin-Kreuzberg: Hier erweckt Florian Gellinger mit seiner Firma Rise Superhelden zum Leben oder liefert visuelle Effekte für Serien wie »Babylon Berlin«. Der Aufwand ist bisweilen gigantisch, eine der klassischen Methoden ist das Motion-Capture-Verfahren: Die Bewegungen eines echten Menschen werden auf eine computergenerierte 3-D-Figur übertragen. Nicht selten sitzen Hunderte Motion-Designer dann über Monate an den Details dieser Figur. Trotzdem kann es unnatürlich wirken. Ist es dank KI damit nun vorbei? Gellinger sieht die Sache nüchtern.

Florian Gellinger, Visual Effects Produzent:

»KI ist einfach ein relativ dummes Werkzeug, dem ich verschiedenes Material anbiete, um zu gucken, ob es daraus brauchbare Ergebnisse liefern kann.«

Ein Ersatz für das manuelle Motion-Design: Mit Hilfe von KI kann Gellinger nun Deepfakes generieren – also zum Beispiel das Gesicht eines Stuntmans durch das eines Schauspielers ersetzen. Aus urheberrechtlichen Gründen führt er dies mit zwei Mitarbeitern vor.

Florian Gellinger, Visual Effects Produzent:

»Auf der rechten Seite sehen wir das Material von dem Gesicht, was wir gerne benutzen würden. Und auf der linken sehen wir unseren Mitarbeiter, wo wir dieses Gesicht gerne draufhaben möchten. Mit dem gleichen Ausdruck, mit der gleichen Emotion, mit den Augen, die in die gleiche Richtung gucken wie bei ihm, mit der gleichen Mundposition und seiner kompletten Kopfbewegung.«

Innerhalb weniger Minuten berechnet der Computer Hunderttausende Varianten dieser Mimik-Übertragung von einem auf das andere Gesicht. Schrittweise entsteht ein neues, das dieselben Bewegungen macht wie seine Vorlage. Auch beim Ausschneiden einzelner Gesichtsteile – etwa für Mundbewegungen für einen neuen, nie gesprochenen Dialog – ist die Maschine deutlicher schneller als viele Menschen gleichzeitig. Nur: Auf das Rechenergebnis der KI hat der Mensch wenig Einfluss.

Florian Gellinger, Visual Effects Produzent:

»Die Eingriffsmöglichkeiten bei Deep Fakes sind extrem begrenzt. Es kann sein, dass ich innerhalb von zwei Wochen ein wahnsinnig gutes Ergebnis habe. Es kann aber auch sein, dass ich nach zwei Wochen noch gar nichts habe und dann nach weiteren acht Wochen die Versuche einstelle. Wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin, dann habe ich die falschen Informationen geliefert oder das falsche Briefing gegeben. Aber genau das ist der Knackpunkt. Mit der KI kann man schlecht diskutieren.«

Je höher die Qualität des verwendeten Ausgangsmaterials, desto realistischer und glaubwürdiger wird das Deepfake.

Zurück in Babelsberg, Kostümprobe: Im hochauflösenden 3D-Raum können stark spiegelnde Oberflächen nicht gut erfasst werden, die Kleidung der einzuscannenden Menschen wird deshalb vorher geprüft. Mittlerweile können die virtuellen Doubles in einem Online-Katalog erworben werden – und im Film Statisten ersetzen. So könnten Film-Komparsen bald überflüssig werden und ihre Jobs verlieren. Das könnte 60 Prozent der Kosten einer Produktion einsparen, schätzt Sven Bliedung. Er hofft auf eine Demokratisierung des Filmemachens.

Sven Bliedung, Medienunternehmer:

»Wenn ich jetzt in der Lage bin, kein VFX-Department mehr zu brauchen, weil ich sagen kann: hier mach da eine Explosion oder ein Feuer rein, indem ich es einfach als Text eingebe und dann ist das in meinem Videomaterial drin. Oder ich sage: Tausche bitte die Häuser da hinten gegen eine Stadt aus und das sieht fotorealistisch aus. Dann kann ich als kleinere Produktionen viel größere Geschichten erzählen, ohne dass ich dieses Budget benötige. Das finde ich so faszinierend daran, dass man kein technisches Wissen mehr benötigt, um solche Sachen zu editieren.«

Die Voraussetzung ist allerdings Hightech wie Bliedungs Studio. Seine KI-Technik kam bereits für Blockbuster zum Einsatz, etwa für diese Szene in »Matrix« 4: Die Gesichter zweier Filmfiguren wechseln im fließenden Übergang während einer Kampfszene – eine Idee der Regisseurin Lana Wachowski, die so nur mit Deepfakes und Bliedungs Kameratechnik am Set in Babelsberg realisierbar war.

Für eine weitere Szene wurde der KI eine falsche Raumtiefe vorgegeben, so dass sie einen Blickwinkel über den Rand des gefilmten Bildes hinaus generiert – das Ergebnis...

Bliedungs Technik ist aus einem weiteren Grund für Filmstudios interessant – um sich Filmstars digital zu sichern: Sollte Keanu Reeves beim nächsten »Matrix«-Dreh plötzlich wegen Krankheit ausfallen oder gar sterben, kann auf seinen 3D-Scan zurückgegriffen werden. Für solche Fälle will Bliedung am Set die Gesichter der Darsteller einscannen und eine Art Preset-Katalog verschiedener Emotionen der Rolle erstellen.

Sven Bliedung, Medienunternehmer:

»Auf der positiven Seite gibt es jetzt das erste Mal für Schauspieler die Möglichkeit, unsterblich zu werden im wahrsten Sinne des Wortes. Dass sie wirklich ihre Rollen wieder spielen können, unabhängig vom Alter und unabhängig von der Verfassung. Sie können die Rolle des 10-jährigen noch spielen, obwohl sie schon 30 sind oder älter.«

Schauspielerin Leslie Malton glaubt nicht, dass die KI das unmittelbare Liveerlebnis mit echten Schauspielern ersetzen kann – wie das auf der Bühne. Hier am Renaissance-Theater spielte sie zuletzt mit ihrem Mann ein Ehedrama.

»Wie sehe ich aus? Schau dir doch meine Kreation an! Das ist der letzte Schrei, du bist der erst, der sie sieht.« – »Na hoffentlich auch der letzte. Willst du zum Zirkus?« – »Nein, ich will ins Theater, zur Oscarverleihung.«

Leslie Malton, Schauspielerin:

»Was in dem Moment passiert vor der Leinwand oder auf der Bühne, kann auch KI nicht erzeugen, weil es in dem Moment passiert. Und das ist das Lebendige. Das ist natürlich auch, wonach wir uns sehnen, wenn so etwas passiert.«

Vor allem eines könne die KI niemals nachahmen, davon ist Malton überzeugt.

Leslie Malton, Schauspielerin: »Die Augen sind ja der Spiegel der Seele. Und KI ist eine Maschine. Eine Maschine hat keine Seele. Und da kann man alles Mögliche drumherum machen. Aber wirklich, was zwischen zwei Menschen passiert, das können sie nicht ohne die Augen bedienen. Und das ist eben das Genuine, das ist das Leben.«

KI-Pionier Bliedung hält dagegen: Computergenerierte Schauspieler würden schon in wenigen Jahren mit realen Darstellern konkurrieren. Er rät ihnen dazu, sich möglichst schnell digitalisieren zu lassen, sich die Rechte am eigenen Datensatz zu sichern. KI sei vor allem eine riesige Chance.

Sven Bliedung, Medienunternehmer: »Dass da Inhalte entstehen in dieser Masse und Fülle, dass man wirklich coole Sachen erleben kann und mit Freunden Dinge erleben kann, die so gar nicht möglich gewesen wären. Und dass KI hilft, diese Inhalte zu erstellen und wir viel krassere, größere, genialere Geschichten erleben werden. Das freut mich eher, das Ganze zu sehen, als dass ich da sage: Oh mein Gott, das müssen wir alles verbieten oder so.«

Mal wieder steht die Filmgeschichte an einem Wendepunkt – was wird die KI verändern? Wenn Sven Bliedung recht hat, sind komplett menschengemachte Filme in fünf Jahren nur noch eine Nische. Wahrscheinlich geht der Umbruch am Ende doch nicht ganz so schnell. Dessen ist sich auch Visual Effects-Produzent Gellinger sicher.

Florian Gellinger, Visual Effects Produzent: »Ich glaube, es wird immer der Produktionsdesigner oder der Szenograf und die KI sein. Der Kameramann und die KI, der Drehbuchautor und die KI und bei uns genauso der einzelne VFX-Künstler, der die visuellen Effekte macht, und die KI unterstützend. Aber es wird am Ende immer ein Künstler sein, der unterstützt wird und möglicherweise Vorschläge oder nervige Aufgaben davon abgenommen kriegt. Das Szenario, wo der Künstler wirklich zu 100 Prozent ersetzt wird, da sind wir wirklich noch nicht.«