Kulturpass für 18-Jährige Eine Oma-Idee. Aber gegönnt sei es ihnen

Die Sache mit dem Kulturpass ist ein wenig so, als würde Oma zum 18. Geburtstag einen Shopping-Gutschein schenken – jedoch nicht für den coolen Designerladen, sondern einzulösen bei einem stinknormalen Kaufhaus. Und zwar in der Filiale vor Ort, nicht im Onlineshop. Zur Wahl stehen jene Klamotten, die der Händler vorher beiseitegelegt hat. Nichts Trendiges, mehr so Klassiker.