Einschränkungen aber schon: Alles muss live passieren. Wer also ein Buch oder Instrument erwirbt, muss es persönlich abholen. Kinofilme sollen im Kino angesehen werden und nicht auf Streaming-Plattformen. Große Onlinehändler wie Amazon, Streamingdienste wie Spotify oder Online-Computerspiel-Anbieter sind ausgeschlossen. Wer ein Angebot kaufen möchte, reserviert es über die App. Nach Abholung oder Eintritt gibt der Händler, das Kino oder Museum in der App die Abholung an und bekommt den Betrag beglichen. Längerfristige Angebote wie Musik- oder Kunstschulkurse sind nicht dabei.

Unterstützt wird Roth bei dem Projekt von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Die mit 100 Millionen Euro ausgestattete Förderung reicht zunächst für rund 60 Prozent der 18-Jährigen. Würden tatsächlich mehr als die Hälfte der 750.000 Jugendlichen zuschlagen, würde Roth das als großen Erfolg werten. Sollte der Zuspruch noch größer sein, will der Bund Mittel nachschießen. Roth und Lindner hatten bereits angekündigt, den Kulturpass auch auf Jüngere auszuweiten, sollte er sich bewähren. Auch wird überlegt, das Angebot in grenznahen Regionen auf Nachbarländer auszudehnen.