3 Tipps zum Wochenende »Nächste Woche ist ESC: Wissen, das 51 Wochen im Jahr unnütz ist, will aktiviert werden.«

Was tun am Wochenende? Fragen wir doch mal Felix Bayer. Spoiler: Er hört sich beim Spaziergang an, wer bei all den Fake-News eigentlich die Wahrheit getötet hat – und wappnet sich für den Eurovision Song Contest.