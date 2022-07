»Tiere zu töten hat nichts mit Kunst zu tun, es zeigt lediglich die Überheblichkeit von Menschen, die für ihre eigenen Interessen buchstäblich über Leichen gehen«, sagte Peter Höffken von Peta. Laut Tierschutzgesetz dürfe niemand einem Tier ohne »vernünftigen Grund« Leid oder Schaden zufügen.

»Wir teilen den Grundgedanken der Tierschutzorganisation, dass Tiere nicht dazu da sind, uns zu unterhalten oder dass wir sie ausbeuten«, sagte der Geschäftsführer des Kunstmuseums, Otmar Böhmer, der Nachrichtenagentur dpa. Das Werk von Hirst mit dem Titel »A Hundred Years« befinde sich schon seit den Neunzigerjahren in der eigenen Sammlung. In einem gläsernen Doppelkubus schlüpfen zunächst Fliegen – wenn sie dem Licht folgend in den anderen Teil fliegen, sterben sie.