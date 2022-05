Der Knirps misst fünf Meter und reißt seine Kulleraugen weit auf. Mit der rechten Hand reckt er, genau wie seine große Schwester, eine brennende Fackel in die Höhe: Seit Kurzem ist New York City um einen Hingucker reicher. »You know who I am« lautet der Titel der Skulptur auf der berühmten High Line in Manhattan, einst eine Güterzugtrasse, heute Park und Touristenmagnet.

Die italienische Künstlerin Paola Pivi schuf die Bronzekopie der Freiheitsstatue, die am Ende eines Schienenstrangs in einem Tal von Gebäuden an der West 16th Street für Aufsehen sorgt. Das Kunstwerk gleicht dem weltbekannten US-Symbol bis aufs Haar, nur das Gesicht hat Pivi ausgetauscht.

Der kleine Bruder der Freiheitsstatue schaut nicht vornehm-entrückt in die Ferne wie das neoklassizistische Original des französischen Bildhauers Frédéric-Auguste Bartholdi. Er blickt ziemlich erschrocken aus der Wäsche, die emojiartige Maske mit der kugelrunden Nase erinnert an einen asiatischen Jungen. Im Moment zumindest. Denn alle zwei Monate wechseln die stilisierten Masken, insgesamt soll das Freiheitsstatue-Geschwisterchen sechs verschiedene Gesichtszüge erhalten.

»You know who I am« – du weißt, wer ich bin: Was uns Paola Pivi mit ihrer Mini-Freiheitsstatue wohl sagen will? Zebras im Schnee, ein Vogel Strauß kopfüber im Meer Die Dada-begeisterte Künstlerin, die ursprünglich einmal Nuklearchemie studiert hat, ist dafür bekannt, ihren Zeitgenossen Rätseln aufzugeben. Mal kreiert sie vergnügt umhertollende Eisbären mit neonfarbenen Federn, mal lässt sie Zebras durch den Schnee stapfen oder stellt einen Vogel Strauß verkehrt herum ins Meer. Ihre erste Skulptur war ein 18-rädriger Sattelschlepper, der 1997 bei einer internationalen Ausstellung in Pescara auf die Seite kippte.

»Die Freiheit wird von anderen kontrolliert.« Künstlerin Paola Pivi

Paola Pivi lebt in Alaska und spricht laut dem Kunstmagazin »Art« nicht sonderlich gern über ihre Werke. Die »New York Times« hat es trotzdem versucht und bei Pivi nachgefragt, was sie zu diesem Kunstwerk inspiriert hat – und an wen die Gesichtszüge des kleinen Jungen erinnern sollen: an Norbu nämlich, den indischen Adoptivsohn der Künstlerin. Pivi und ihr Mann hatten Norbu 2012 in einem tibetanischen Kinderdorf kennengelernt, liebgewonnen und adoptiert. »Er sprang in meine Arme«, sagte die 51-jährige Künstlerin der »New York Times«, »ich fing an zu weinen.« Um das Kind behalten zu dürfen, musste Pivi einen vierjährigen, kostspieligen Rechtsstreit führen, der bis zum Obersten Gerichtshof Indiens ging.

Bild vergrößern Paola Pivi, Mutter der Mini-Freiheitsstatue in Manhattan Foto: Patrick McMullan / Getty Images

»Bei den Anhörungen interessierte sich Norbu sehr für die Freiheitsstatue als Symbol für Menschenrechte und Freiheit – und für seine eigene. Er war fasziniert von der Statue und wollte sie sehen«, sagte die Künstlerin weiter. Das habe das Kunstwerk inspiriert. Einladung zum Nachdenken »Einwanderung ist ein Thema, das viele Menschen berührt, und ›You know who I am‹ spricht diese Erfahrung auf eine zugängliche, spielerische Weise an«, zitiert die »New York Times« Cecilia Alemani, Direktorin und Chefkuratorin der High Line Art.

Pivis Werk bezeichnet Alemani als »eine Einladung, über die einzelnen Menschen nachzudenken, deren kollektive Erfahrungen die Realität der Einwanderung in den Vereinigten Staaten ausmachen«. Die nächste Maske soll laut »New York Times« an Marco Saavedra erinnern, einen Gastronomen aus der Bronx, der als Kind ohne Papiere aus Mexiko in die Vereinigten Staaten kam. Er hat vor Kurzem Asyl erhalten.