Der deutsche Dirigent Lars Vogt ist tot. Der 51-jährige Pianist und Chefdirigent des Orchestre de Chambre in Paris starb am Montag an einem Krebsleiden, wie seine Agentur Askonas Holt auf Twitter mitteilte. Er sei »im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen, nachdem er gegen den Krebs gekämpft hatte«, hieß es weiter.