Den Song deshalb auf Partys zu verbieten, ist allerdings weitaus problematischer, als das Lied zu singen. Denn es offenbart die deutsche Doppelmoral im Umgang mit Sexarbeit.

Es gibt hierzulande so viele Sexarbeitende, dass Deutschland oft »Bordell Europas« genannt wird. Genaue Zahlen sind schwierig zu erheben, denn keiner gibt gern einen Puffbesuch zu, aber Schätzungen zufolge nehmen jeden Tag eine Million Männer eine sexuelle Dienstleistung in Anspruch. Es sind junge und alte Männer, Arbeitslose und Manager, manche kommen am Vormittag, andere nachts nach dem Besuch des Schützenfests oder der Kirmes. Das ist in Würzburg so und auch in Düsseldorf.