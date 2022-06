Wobei – und damit fängt das Problem an – Ingenieur Plüschke würde den Begriff »Verschwörungstheoretiker« nie benutzen. Dieser sei eine »böse Vokabel«, mit der Menschen ein Stempel aufgedrückt werden solle. Plüschke nennt Ganser einen »Friedensforscher«. So wie der wegen vieler kruder Thesen – etwa zu den 9/11-Anschlägen, Ukraine oder Corona – umstrittene Historiker das auch selbst tut. Sein Anhänger aus Meißen, der das Buch auf die Lesebühne in der Kirche bringen will, lobt, dass Ganser Fragen stelle, »die in Geschichtsbüchern nicht gestellt werden«.