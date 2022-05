Der Zirkusartist René Casselly hat die RTL-Show »Let's Dance« gewonnen. Der 25-Jährige, der in der Sendung zusammen mit seiner Tanz-Partnerin Kathrin Menzinger spektakuläre Akrobatik-Einlagen mit gefühlvollen Tänzen kombiniert hatte, sicherte sich in der Nacht zum Samstag den Sieg in der 15. Staffel des Wettbewerbs.