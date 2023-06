2021 stieg der Umsatz mit Superjachten, die einen astronomischen CO 2 -Ausstoß haben, um 77 Prozent an . Eine Superjacht setzt durchschnittlich so viel CO 2 frei wie 200 amerikanische Autos. Einen Tag mit einer Jacht rumschippern oder eine Stunde mit einem Privatjet fliegen verursacht mehr Kohlendioxid als ein Durchschnittsmensch in Deutschland im ganzen Jahr . In einem Jahr emittiert eine durchschnittliche Superjacht 7020 Tonnen CO 2 . Erinnern Sie sich noch, an den Pro-Kopf-Ausstoß weltweit? (5 Tonnen.) Die 300 größten Jachten emittieren im Jahr mehr als alle Menschen in Burundi zusammen. Und dennoch müssen die Besitzer oder Mieter von Jachten und Privatjets dank Ausnahmeregel für ihre Emission nicht zahlen . Der französische Soziologe Grégory Salle hat sich in einem Buch mit dem Phänomen der Superjachten beschäftigt. Auf die Frage des »Stern«, ob der Besitz einer Superjacht ein krimineller Akt sei, antwortet er: »Unsere Atmosphäre ist inzwischen derart mit CO 2 gesättigt, dass die menschliche Existenz auf Erden in Gefahr ist. Vor diesem Hintergrund muss man tatsächlich neu definieren, was in unserer Gesellschaft kriminell ist. Man muss die Hierarchien neu ordnen. Und all jene CO 2 -Emissionen kriminalisieren, die nicht überlebensnotwendig sind.«