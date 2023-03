Die Gruppe erklärte, ihren Protest telefonisch bei der Kunsthalle angemeldet zu haben. Das erklärte sie mit einer positiven Haltung des Museums zum Klimaprotest. Kunsthallenleiter Alexander Klar hatte im vergangenen Jahr gegenüber dem NDR erklärt, »meine Sympathie ist mit den Aktivisten«. Er nannte es »schön, dass Museen offensichtlich als Plattform wahrgenommen werden, an denen man so etwas machen kann«. Die Kunsthalle habe ihre Aufsichten angewiesen, niemanden mit Gewalt an solchen Aktionen zu hindern.