Der Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling in der Hauptrolle bricht derweil nach dem Start in den Kinos weiter Rekorde. Laut Schätzungen bis zum letzten Sonntag hat der Film etwa 155 Millionen US-Dollar (139 Millionen Euro) in den USA und Kanada am ersten Wochenende eingespielt. Noch nie in der Geschichte Hollywoods konnte unter der Regie einer Frau ein Film in den Vereinigten Staaten mehr Umsatz in den ersten Tagen erzielen.