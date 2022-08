Umfrage von »Theater heute« Lina Beckmann ist die Schauspielerin des Jahres

»Ein Klumpen Grazie«: Der Schauspieler des Jahres

Vom Wiener Volkstheater kommt der Schauspieler des Jahres: Samouil Stoyanov wurde von zwölf Kritikerinnen und Kritikern in dieser Kategorie genannt, teils für seine Mitwirkung in »Karoline und Kasimir – Noli me tangere«, inszeniert von der Kompanie Nature Theater of Oklahoma, teils für »humanistää!« nach Ernst Jandl. Der 33-Jährige, der in Sofia geboren wurde und in Graz aufwuchs, stand schon in seiner Kindheit als Tänzer, Musiker und Amateurschauspieler auf der Bühne, die Familie führte eine Theaterballettschule. Auch Stoyanov war in dieser Saison bereits ausgezeichnet worden – mit dem renommierten Alfred-Kerr-Darstellerpreis beim Theatertreffen in Berlin. Die Allein-Jurorin Valery Tscheplanowa lobte ihn damals auf ungewöhnliche Weise: »Samouil Stoyanov, was für ein Klumpen Präzision und Grazie«, sagte sie in ihrer Rede. Er schwitze Ernst Jandls vertrackte Sprache.