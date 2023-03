Verschiedenste Firmen, Privatpersonen, Institutionen fragten bei ihr Veranstaltungs-Moderationen an. »Hierzu zählten in der Vergangenheit auch Bundesbehörden und -ministerien.« Derzeit werde in Bezug auf ihre Person diskutiert, »ob durch diese Institutionen beauftragte Veranstaltungs-Moderationen die Unabhängigkeit der Presse beeinträchtigen. Die Diskussion wird von verschiedenen Seiten aus zunehmend instrumentalisiert«, sagte Zervakis. »Ich habe mich zu keiner Zeit von irgendeiner Seite vereinnahmen lassen und werde diesen Weg auch fortsetzen.«