Val McDermid blickt bei allem sozialen Realismus und aller Kritik an den damaligen Verhältnissen nicht im Zorn zurück, sie schlägt in »1979« deutlich versöhnlichere Töne an als andere schottische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, etwa Douglas Stuart, der für seinen ebenfalls während der frühen Thatcher-Jahre in Glasgow spielenden finsteren Erinnerungsroman »Shuggie Bain« 2020 den Booker-Preis gewann, oder Alan Parks, dessen heroinbefeuerte Krimis das Glasgow der Siebzigerjahre als abgefuckten Sündenpfuhl zeigen.

McDermid hingegen bringt einen Touch von Retro-Flair und Nostalgie in ihre Erzählung, zeigt, wie Allie und Danny in diesen vordigitalen Zeiten mithilfe von Telefonbüchern und Straßenkarten recherchieren, während sie auf »einer topmodischen dreiteiligen Sitzgarnitur aus braunem Cord« sitzen; dazu schrillt der Sound altmodischer Schreibmaschinen in den Ohren der allzu oft verkaterten Journalisten. Der New Wave der Tom Robinson Band oder von Elvis Costello scheppert aus Autoradios und Kompaktanlagen, und immer wieder streut McDermid Referenzen an Glasgows legendäre Künstler und Literaten ein, unter anderem mit einer tiefen Verbeugung vor William McIlvanney und seinem 1977er Roman »Laidlaw«, der den modernen schottischen Krimi begründete. Am bemerkenswertesten aber ist die Menge an Speckbrötchen, die McDermid ihre Protagonisten vertilgen lässt. Die dürften damals die Todesursache Nummer eins gewesen sein. Weit vor Mord jedenfalls.