50 Jahre "U-Comix": Munterer Leichnam unter Strom

Alle mal herhören: "U-Comix" ist 50! Tusch! Doppeltusch! Na?

Also gut, ich seh schon, der Jubel ist ausbaufähig. Ist ja auch lange her. Die sich erinnern sagen wahrscheinlich: "50? Sind die nicht tot?" Waren sie auch eine Zeit lang, zugegeben. Es hat einen richtigen Doktor Frankenstein gebraucht, der den Leichnam wieder unter Strom gesetzt hat, aber da sind wir ja auch schon mitten im Thema. Denn eigentlich ist es genau das, was "U-Comix" immer gewesen ist, eine Art Frankensteinsches Monster der neunten Kunst, ein Comic-Magazin, zusammengesetzt aus eigenwilligen Einzelteilen, allesamt natürlich ausgegraben, denn das "U" steht und stand für "Underground": Untergrund.

Der Untergrund ist das, was sich unterhalb des Mainstreams sammelt, entstanden in den Sechzigerjahren in den USA, nachdem konservative Strömungen dort die Comics-Code-Authority erzwungen hatten, eine Selbstzensur der Comicverlage. Ohne CCA-Siegel blieb nur die weniger lukrative Veröffentlichung mit Independent-Verlagen - etwas für Leute, denen Inhalte wichtiger waren als Gewinne. Also (je nach Ansicht) abgedrehte, geschmacklose Irre oder sensationelle, meinungsstarke, unangepasste Künstler wie Gilbert Shelton.

1969 beschloss Raymond Martin, derlei auch in Deutschland zu veröffentlichen. Leider gab (und, seufz, gibt) es hier etwas viel wirksameres als die CCA: Die breite Überzeugung, dass Comics blöd wären oder für Kinder oder beides, und dass man sie deshalb am besten weder liest noch kauft. Die Idee, in diesem Markt auch noch Untergrundcomics verkaufen zu wollen, war, um es vorsichtig auszudrücken: sportlich, und führte zum ersten Konkurs.

Erst der Nürnberger Alpha Verlag unter seinem rührigen Chef Achim Schnurrer brachte Mitte der Achtzigerjahre wirtschaftlichen Schwung in die Sache: Schnurrer präzisierte die U-Comix-Kundschaft, angepeilt wurden jene, die nicht mehr im "MAD"-Alter waren, aber gern etwas Ähnliches gehabt hätten. Humor, ein bisschen alternativ, ein bisschen sponti, grell, konsequent hemmungsarm. Schnurrer fuhr die Alt-Hippie-Inhalte zurück, brachte zu den Franzosen wie Gotlib neue Gesichter wie Pierre Clement oder auch mehr deutsche Inhalte, Leute wie Walter Moers, Klaus Cornfield, Ralf König oder den grandiosen Gerd Bauer.

Zudem hatte er einen deutlich größeren Markt ausgespäht: Sonderalben der Künstler, deren Einzelgeschichten die Leser im Heft kennen und schätzen gelernt hatten - Ralf Königs Klassiker "Kondom des Grauens" etwa erschien zuerst keineswegs bei Rowohlt, sondern im Alpha Verlag. Der Konkurs 1997 war denn auch weniger wirtschaftlich als staatsanwaltlich bedingt. Wohl auch deshalb fand sich anschließend niemand, der es riskiert hätte, "U-Comix" weiterzuführen - bis 2013.

Seit inzwischen sechs Jahren haucht der Zeichner Steff Murschetz der Leiche neues Leben ein, und das erfreulich traditionsbewusst: "U-Comix" ist eine liebevoll gemischte Fundgrube, die Jubiläumsausgabe hat zudem zwei echte Sensationen an Bord. Murschetz hat bislang Unübersetztes von Gilbert Shelton ausgegraben, vier Fat-Freddy-Abenteuer, von Shelton betextet, gezeichnet von Hal Robins, Jack Jackson, Spain Rodriguez und Paul Mavrides. Nicht minder sagenhaft: Murschetz hat Édika reaktiviert.

Tatsächlich haben ja viele, inklusive mir selber, geglaubt, der französische Kult-Eskalationsmeister sei entweder verschollen oder tot oder mangels Lesern verhungert. Immerhin war er einer der Topstars der verblichenen "U-Comix", mit rund 20 eigenen Alben voll blühendem Unfug - und doch hatte man seit dem Konkurs in Deutschland nichts mehr von ihm gelesen. Siehe da: Édika war nie weg, er sitzt und zeichnet noch, es hat ihn nur keiner mehr übersetzen mögen. Außerdem ist er nicht ganz leicht zu finden und zu erreichen, Murschetz ist ihm jahrelang hinterhergelaufen. Zwei Édika-Stories hat das Jubiläumsheft, das Wiedersehen allein ist schon den Kaufpreis wert.

Nicht immer hilfreich ist der 3D-Running-Gag des Hefts: Murschetz hat eine 3D-Brille spendiert, das Cover und 14 Heftseiten sind ein bisschen dreidimensional, na ja, und manche Frauen sind angezogen, wenn man sie mit dem einen Auge ansieht, und wenn man das andere nimmt, nicht. Ein bisschen Sex hat bei U-Comix immer dazugehört, allerdings - wie auch diesmal - derart übertrieben albern, dass jeglicher pornografische Nutzwert auszuschließen ist.

Was gibt's noch? Einen hübsch kranken Betrag von Klaus Cornfield: ein neues Abenteuer mit Akne-Jürgen. Und auch sehr schön irritierend: Die Aufarbeitung des Schwerpunktthemas "Zorro" von Stefan Lausl. Sein Zorro nimmt Greta Thunberg im Auto mit, und es stellt sich sehr schnell heraus, dass der edle Held für die noch edlere Jungheldin nicht wohlmeinend genug ist und sowieso die komplett falschen Prioritäten setzt. Aber bitte, Geschmäcker gibt es viele und mancher bevorzugt womöglich Murschetz' erstaunlich ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Bergbau im Ruhrgebiet.

Auswahl gibt es genug, und mit ein bisschen Glück schaffen's die "U-Comix" dann bis zum 60. Zu wünschen ist es ihnen.

U-Comix Nr. 198. "50 Jahre U-Comix". 148 Seiten, 12 Euro.