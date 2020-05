Japan-Krimi "50" Was tat Herr Kaji, nachdem er seine Frau getötet hatte?

Seine Frau will sterben, der Polizist Kaji erfüllt ihren letzten Wunsch. Die klassische Frage nach dem Täter entfällt in "50" - und trotzdem steckt in dem faszinierenden Kriminalroman von Hideo Yokoyama ein Geheimnis.