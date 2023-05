Viertklässlerinnen und Viertklässler und Jüngere dürfen neben Gormans Gedichtband auch die Titel »The ABCs of Black History«, »Cuban Kids« und »Love to Langston«, eine illustrierte Biografie des Dichters Langston Hughes, nicht mehr entleihen. Bei dem Titel »Countries in the News: Cuba« wies das Komitee die Beschwerde der Mutter ab.

Verwechslung mit Oprah

Amanda Gorman kritisierte die Entscheidung in einem via Instagram verbreiteten Statement. »Ich bin schockiert«, schreibt die Autorin und fährt fort, sie habe »The Hill We Climb« geschrieben, damit all die jungen Menschen sich in einem historischen Moment wiedererkennen könnten. »Seitdem habe ich zahllose Briefe und Videos von Kindern bekommen, die durch ›The Hill We Climb‹ dazu inspiriert wurden, ihre eigenen Gedichte zu schreiben«, so Gorman. Kinder der Möglichkeit zu berauben, ihre eigene Stimme zu finden, verletze deren Recht auf Meinungsfreiheit.