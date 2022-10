Dass Varatharajah auch den Staat Israel zu den schräg geneigten, also einer kolonialistischen Logik und Namensgebung entsprungenen Begriffen zählt, ist keine Überraschung. Erst gerade wurde in Deutschland im Zuge des Documenta-Skandals über Antisemitismus diskutiert. Die Frage, wann Israelkritik in Antisemitismus kippt und ob das auch damit zusammenhängt, wer sich äußert, spaltet an vielen Stellen auch eine alte Linke von einer jungen, migrations- und identitätspolitisch bewegten – zu der Varatharajah gehört.

Im Juni endete ein von Varatharajah mitorganisiertes Panel über die »Dynamiken der globalen Rechten« in einer Reihe von Absagen – inklusive der von Varatharajah selbst –, nachdem der von ihr*ihm eingeladene palästinensische Aktivist Mohammed El-Kurd vom Hamburger Goethe-Institut wieder ausgeladen worden war. Laut Goethe-Institut hatte El-Kurd im Netz damals »mehrere Kommentare zu Israel gemacht, die das Goethe-Institut nicht akzeptabel findet«. Sinthujan Varatharajahs Verlag Hanserblau distanziert sich auf Nachfrage von der Kursivschreibung Israels. »Die Aussagen unserer Autor*innen geben deren Meinungen oder Einschätzungen wieder, nicht die des Verlags«, heißt es in einer knappen schriftlichen Stellungnahme.

Kein Sprachexperiment

Am schwächsten ist Varatharajahs Essay aber sowieso an den Stellen, an denen er seine eigenen allgemeinen Analysen der Welt und Geschichte ausbreitet, wohl auch, weil der Text so hoch ambitioniert wirkt. In Teilen liest sich »an alle orte, die hinter uns liegen« wie ein klassischer akademischer Aufsatz – was im Anbetracht des Wetterns gegen die westliche, wissenschaftliche Nomenklatur von Flora und Fauna verwundert. Vor allem das Kapitel über die Luftfahrt holt zu weit aus und verliert sich mal in Details, mal in Allgemeinwissen über militärische Geschichtsschreibung.