Geboren wurde Anne Perry 1938 in London als Juliet Hulme, sie wuchs in Neuseeland auf. Als sie 15 Jahre alt war, erschlug sie zusammen mit ihrer Freundin deren Mutter. Die beiden mussten fünf Jahre ins Gefängnis, Perry änderte ihren Namen. Der Mordfall erregte Aufsehen und wurde laut »New York Times« im Sommer 1994 der Öffentlichkeit bekannt. Damals verfilmte Regisseur Peter Jackson in »Heavenly Creatures« die Geschichte mit Kate Winslet als Hulme. Die Tat hat Perry schon damals bereut. Darüber reden wollte sie nicht mehr. »Es ist Vergangenheit«, sagte sie in einem Interview.

Spuren ihrer Vergangenheit finden sich aber in ihrem Werk, in dem es um Sünde und Vergebung geht. Vieles in ihren Romanen ist nicht so, wie es scheint. Der Durchbruch gelang Perry, die in den Sechzigerjahren der Mormonenkirche beitrat, 1979 mit dem Krimi »Der Würger von der Cater Street«. Darin hatte Inspektor Pitt seinen ersten Auftritt. 1990 startete sie eine zweite Krimiserie mit dem ehemaligen Polizisten und Privatdetektiv William Monk in »Das Gesicht des Fremden«.