Das Wettlesen in Klagenfurt findet vom 23. bis 25. Juni statt. Der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis wird am 26. Juni verliehen und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschsprachigen Literatur. Daneben werden auch der Deutschlandfunk -Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro), der 3sat-Preis (7500 Euro) sowie der BKS Bank-Publikumspreis (7000 Euro plus Stadtschreiberstipendium) vergeben.

Im Starterfeld sind fünf Autorinnen und neun Autoren. Nicht wenige haben ihre Wurzeln außerhalb des Landes, in dem sie heute leben. Der gebürtige Iraner und freie Journalist Behzad Karim-Khani betreibt in Berlin eine Bar. Ana Marwan stammt aus Slowenien und hat ihren Lebensmittelpunkt nun auf dem Land in Österreich.

Der 57-jährige Hannes Stein wurde in München geboren, wuchs in Österreich und Deutschland auf, lebte in Schottland und Israel und ist heute in New York zu Hause. Die gelernte Schneiderin Eva Sichelschmidt aus Wuppertal pendelt zwischen Rom und Berlin, wo sie auch ein Geschäft für Spirituosen und Zigarren hat. Alexandru Bulucz stammt aus Rumänien und ist nun Berliner. Der 1971 in Bagdad geborene Usama Al Shahmani lebt in Frauenfeld in der Schweiz.